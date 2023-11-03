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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Пять человек пострадали в результате аварии на "Беларуськалии"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате аварии на белорусском предприятии по производству калийных удобрений. Все они с тяжелыми травмами направлены в Солигорскую районную больницу, сообщили в Минздраве республики.

"По предварительной информации, у всех пациентов тяжелые сочетанные травмы – переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что в результате застревания транспортной кабины в шахтном стволе на отметке 445 метров пострадали пять человек, всех их доставляют в Солигорскую ЦРБ.

По распоряжению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, для оказания консультативной и практической помощи врачам, в Солигорскую ЦРБ направлена бригада высококвалифицированных специалистов (спинальный хирург и травматолог-ортопед) РНПЦ травматологии и ортопедии.

Беларуськалий
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