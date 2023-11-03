ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российская боевая авиация подвергла ударам объекты боевиков в провинции Идлиб, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Латакия - три обстрела.

Кулить также заявил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает полеты с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал контр-адмирал.

Он заявил, что подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.