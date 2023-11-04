Израильские спецслужбы пресекли ряд попыток нападений на израильтян за рубежом

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Cотрудникам израильских спецслужб удалось предотвратить несколько атак на израильтян за рубежом, сообщает в субботу общественное израильское телерадиовещание "Кан".

По данным собеседника телерадиоканала в службах безопасности, "некоторые атаки планировались как спонтанные, другие подготавливали группы исламских радикалов".

Какие именно атаки планировались, а также об их количестве и способах их пресечения ничего не сообщается.