Число французов, погибших в результате атак ХАМАС против Израиля, достигло 39

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Франции объявило, что 39 французов погибли во время атак ХАМАС против Израиля 7 октября.

Министерство уточнило, что девять французов числятся пропавшими без вести. "Теперь подтверждено, что некоторые из них находятся в заложниках ХАМАС", - отмечается в документе.

Телеканал BFMTV передал, что в субботу продолжается эвакуация из сектора Газа иностранцев и лиц, имеющих двойное гражданство. В частности, сообщается, что 50 французов и члены их семей получили разрешение покинуть палестинскую территорию через пограничный переход с Египтом "Рафах". Ими займутся сотрудники посольства Франции в Египте и доставят их в Каир.

Накануне через этот же контрольно-пропускной пункт из Газы в Египет выехали 34 француза с членами их семей, заявила в пятницу глава МИД Франции Катрин Колонна.