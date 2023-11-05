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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Израиль в ходе сухопутной операции в Газе атаковал более 2,5 тыс. объектов ХАМАС

Израиль в ходе сухопутной операции в Газе атаковал более 2,5 тыс. объектов ХАМАС
Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили, что с момента начала сухопутных операций в секторе Газа нанесли удары по более чем 2,5 тыс. объектов палестинской группировки ХАМАС, передает агентство EFE.

Военные пояснили, что речь, в частности, идет о наблюдательных пунктах, пунктах управления, оружейных арсеналах ХАМАС.

Израиль проводит операцию против ХАМАС после того, как эта группировка совершила 7 октября кровопролитное нападение на юг Израиля. Поначалу речь шла, в основном, о нанесении авиаударов Израилем по сектору Газа. С прошлой недели израильские военные перешли к проведению сухопутных операций на этой территории.

Хроника 07 октября – 05 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ХАМАС сектор Газа
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