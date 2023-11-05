Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на востоке Казахстана у границы с РФ
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 68 км к юго-западу от города Семей на востоке Казахстана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения, зафиксированного в 10:19 мск в воскресенье, составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
Эпицентр находился примерно в 85 - 90 км от границы с РФ.