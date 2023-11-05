Нетаньяху отстранил министра, предлагавшего сбросить атомную бомбу на Газу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху от заседаний правительства, после того как тот заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта.

Как передает телеканал 13tv, Нетаньяху заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом, чтобы предотвратить вред тем, кто не участвует в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Элияху выступил с таким заявлением, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama следует ли сбросить на анклав атомную бомбу. Кроме того политик выразил несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать "нацистам" гуманитарную помощь, а "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица".