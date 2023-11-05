Самолеты МЧС РФ доставили в Египет гуманитарную помощь для населения Газы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставило в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства.

"Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа", - добавили в ведомстве.

В составе груза: продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Два самолета с грузом гумпомощи вылетели в Египет утром в воскресенье. Это уже третья партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа: в октябре авиация МЧС России доставила 27 тонн продуктов питания, а 3 ноября еще несколько десятков тонн гумпомощи.