Российские военные отразили девять украинских атак в зоне СВО

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки отражены девять атак украинских войск на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

"На запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, районе Вербового и Работино нанесены удары по 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригадам ВСУ. "Уничтожено до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщил он.

На том направлении нанесены удары по 14-й, 32-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.

"Уничтожено свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что на краснолиманском направлении группировкой "Центр" отражена атака 15-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР.

"Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, ВСУ потеряли свыше 60 человек, бронемашину и два автомобиля.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его информации, потери ВСУ на донецком направлении составили: до 235 человек, две бронемашины, шесть автомобилей.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой народной республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

На том направлении ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

"На херсонском направлении подразделениями российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский. Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка "Нона", - сообщил Конашенков.