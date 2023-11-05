В Иране арестовали трех человек за работу на израильскую разведку

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти арестовали трех человек по обвинению в работе на израильскую разведслужбу "Моссад", сообщают в воскресенье СМИ Ирана.

Арестованные - граждане Ирана.

По утверждению следователей, эти люди по поручению израильской разведки собирались запустить беспилотники из горных районов близ ирано-афганской границы. Предполагалось, что они применят эти дроны для атак против объектов на территории Ирана.