Шеф Пентагона заявил о приверженности сдерживанию конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что США прилагают усилия к тому, чтобы не допустить дальнейшего обострения палестино-израильского конфликта, сообщает американское военное ведомство.

"Он подтвердил приверженность США сдерживанию любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося к эскалации этого конфликта", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Остин также заявил о поддержке США права Израиля на самооборону и "подчеркнул важность как защиты гражданского населения, так и доставки гуманитарной помощи".

Целью беседы, отметил Пентагон, было "получить обновленную информацию об операциях Израиля в Газе".