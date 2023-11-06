ЕС увеличит гуманитарную помощь Газе на 25 млн евро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что Евросоюз увеличивает гуманитарную помощь для сектора Газа на 25 млн евро.

"Сегодня я могу объявить, что мы увеличиваем гуманитарную помощь Газе еще на 25 млн евро. Тем самым Европейский союз потратит в общей сложности 100 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодном совещании послов ЕС в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии добавила, что в то же время ЕС работает с Израилем, Египтом и ООН над тем, "чтобы пропустить больше конвоев в Газу, в том числе, используя коридоры и паузы для гуманитарных нужд".

Финансирование, уточняют в ЕК, позволит увеличить гуманитарную помощь ЕС населению сектора Газа в четыре раза.

"Новая помощь будет предоставлена гуманитарным организациям для оказания жизненно важной поддержки при главном внимании воде и санитарии, здравоохранению, продовольствию и другим предметам первой необходимости", - говорится в коммюнике ЕК.