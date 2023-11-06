Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ЕС увеличит гуманитарную помощь Газе на 25 млн евро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что Евросоюз увеличивает гуманитарную помощь для сектора Газа на 25 млн евро.

"Сегодня я могу объявить, что мы увеличиваем гуманитарную помощь Газе еще на 25 млн евро. Тем самым Европейский союз потратит в общей сложности 100 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодном совещании послов ЕС в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии добавила, что в то же время ЕС работает с Израилем, Египтом и ООН над тем, "чтобы пропустить больше конвоев в Газу, в том числе, используя коридоры и паузы для гуманитарных нужд".

Финансирование, уточняют в ЕК, позволит увеличить гуманитарную помощь ЕС населению сектора Газа в четыре раза.

"Новая помощь будет предоставлена гуманитарным организациям для оказания жизненно важной поддержки при главном внимании воде и санитарии, здравоохранению, продовольствию и другим предметам первой необходимости", - говорится в коммюнике ЕК.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Взятие Газы - не конец операции против ХАМАС

Взятие Газы - не конец операции против ХАМАС

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

СБ ООН рассмотрит в понедельник ухудшение ситуации в секторе Газа

СБ ООН рассмотрит в понедельник ухудшение ситуации в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ намерен начать боевые действия в городе Газа в течение 48 часов

Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа с 7 октября погибли 79 сотрудников ООН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });