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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Блинкен заявил, что его визит в Анкару приблизил вступление Швеции в НАТО

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что после его переговоров в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Швеция еще сильнее приблизилась к членству в НАТО.

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"Я уверен, что мы увидим поступательное движение в решении этого дела", - приводят его слова западные СМИ в ответ на вопрос, давали ли ему власти Турции гарантии своей поддержки в отношении вступления Швеции в НАТО.

Прежде чем покинуть Анкару, Блинкен также заявил, что США воодушевлены передачей президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецкий парламент заявки на вступление Швеции в альянс. Госсекретарь заверил, что и Вашингтон и Анкара желают присоединения Швеции к НАТО.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции в альянс.

Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. В итоге в конце октября Эрдоган направил на рассмотрение парламента страны заявку Швеции. Теперь депутатам предстоит решить, следует ли ратифицировать присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Вначале заявку должны одобрить в комитете по внешней политике, потом на общем голосовании парламента, а затем документ должен подписать президент, придав ему силу закона.

Также в конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна вступить в НАТО в ближайшем будущем. По его словам, Швецию нужно принять в альянс не позднее встречи глав МИД стран Организации 28-29 ноября.

Энтони Блинкен Турция Швеция
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