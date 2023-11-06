Глава ESA предложил создать европейский корабль для доставки грузов на МКС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер предложил совету министров ведомства создать к 2028 году собственный грузовой космический корабль для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

"Я предлагаю провести соревнование между инновационными европейскими компаниями, в рамках которого они будут должны доставить грузовой космический корабль на Международную космическую станцию к 2028 году и вернуть его на Землю", - сказал Ашбахер в ходе встречи совета министров стран-участниц ESA.

Он добавил, что корабль должен обладать возможностью доставлять полезную нагрузку, стыковаться со станцией и возвращаться в атмосферу.

"Служебный корабль может впоследствии быть доработан до пилотируемого корабля и выполнять полёты в другие места как в, так и вне низкой околоземной орбиты, если так решат государства-участники (соглашения ESA)", - отметил глава космического ведомства.

Ашбахер подчеркнул, что вопрос с государственным финансированием уже решен, и он рассчитывает на инвестиции в проект от частных компаний.

В 2008-2015 годах агентство эксплуатировало собственный грузовой корабль Automated Transfer Vehicle (ATV), который мог доставлять на станцию около 7,6 тонн полезной нагрузки.

Впоследствии государства-участницы соглашения отказались продолжить разработку ATV, а затем доработать его до пилотируемого. Вместо этого было принято решение сосредоточиться на разработке европейского служебного модуля для американского пилотируемого корабля Orion, который планируется использовать в полетах на Луну в рамках программы Artemis ("Артемида").