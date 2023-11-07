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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Объявлено о запуске совместного российско-эмиратского психологического словаря

Объявлено о запуске совместного российско-эмиратского психологического словаря
Абдулла Аль Хумайдан
Фото: посольство ОАЭ в Москве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В рамках стратегического международного сотрудничества между Высшей организацией шейха Зайда для людей с ограниченными возможностями и МГУ имени М.В. Ломоносова - крупнейшим и старейшим российским университетом, основанным в 1755 г., - Высшая организация шейха Зайда объявила о запуске совместного российско-эмиратского психологического словаря.

Как отметили в посольстве ОАЭ в Москве, этот проект не имеет аналогов ни на региональном, ни на международном уровне, он разрабатывается с участием ряда эмиратских организаций, включая Департамент здравоохранения Абу-Даби, Статистический центр Абу-Даби, Государственный центр по расширению возможностей Абу-Даби, Центральное управление полиции Абу-Даби, Университет Объединенных Арабских Эмиратов, Медиасеть Абу-Даби и Центр Абу-Даби по здоровью населения. Его задачей является удовлетворение стремления к знанию и достижение целей российских и эмиратских обучающихся.

В дипмиссии также пояснили, что российско-эмиратский психологический словарь является необходимым образовательным инструментом для проведения психологических исследований, способствуя улучшению взаимопонимания между носителями русского и арабского языков. Он также облегчает образовательный и исследовательский процесс, помогая лучше понять психологические термины и обменяться знаниями.

В свою очередь Абдулла Аль Хумайдан, генеральный секретарь Высшей организации шейха Зайда для людей с ограниченными возможностями, отметил, что создание словаря помогает достичь ряда целей, включая облегчение обмена опытом между психологами двух стран, поощрение глобализации образования, развитие межкультурного сотрудничества, содействие разработке совместных исследований и образовательных проектов, а также разъяснение психологических понятий и терминов (на русском и арабском языках) и упрочение коммуникации между специалистами.

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