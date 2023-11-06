Американские дипломаты недовольны политикой Байдена по Израилю

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники госдепа США недовольны позицией президента Джо Байдена по вопросу конфликта между Израилем и ХАМАС, в частности - отсутствием критики действий израильской стороны, сообщает в понедельник Politico.

"Мы должны публично критиковать нарушение Израилем международных норм, например, неспособность израильской армии ограничить наступательные операции законными военными целями", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

Двумя ключевыми требованиями дипломатов являются поддержка Вашингтоном идеи перемирия в регионе и более сбалансированные личные и публичные послания в адрес Израиля, в том числе - критика его военной тактики и отношения к палестинцам.

Отмечается, что мнение, высказанное в документе, отражает настроение американских дипломатов в основном среднего и низшего звена. Он обозначен как "конфиденциальный, но не засекреченный". Неизвестно, сколько человек его подписали.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек. Вместе с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" ведут обмен ударами на границе Израиля и Ливана.