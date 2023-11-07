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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Deutsche Boerse начнет выкуп своих акций на 300 млн евро в I квартале 2024 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Deutsche Boerse AG, оператор одной из крупнейших бирж Европы, объявил программу выкупа собственных акций на сумму до 300 млн евро.

Как сообщается в пресс-релизе компании, buyback начнется в первом квартале следующего года.

Кроме того, Deutsche Boerse заявила о намерении распределять среди акционеров 30-40% скорректированной годовой чистой прибыли в виде дивидендов. В том числе в 2023 году компания планирует выплатить около 40% прибыли.

Котировки акций Deutsche Boerse снижаются на 0,4% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 1,8% (до 29,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 8,4%.

Deutsche Boerse
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