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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Внешнеторговый дефицит США в сентябре вырос на 4,8% и превысил прогноз

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца – до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

США
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