Латвия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Временный уполномоченный делопроизводитель посольства РФ в Латвии был вызван во вторник в латвийский МИД, ему вручена нота протеста в связи с нарушением российским воздушным судном воздушного пространства Латвии у латвийско-российской границы, сообщает агентство LETA.

По данным латвийского Минобороны, на которое ссылается агентство, нарушение 6 ноября зафиксировал радар воздушных сил. После незаконного пересечения границы воздушное судно вернулось на территорию России, сообщили в пресс-отделе военного ведомства, отметив, что оперативная информация была направлена в НАТО.

Минобороны проинформировало о данном инциденте МИД страны для проведения дальнейших дипломатических мероприятий.