Главы МИД стран G7 заявили о необходимости поддерживать прямой диалог с Китаем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) в среду на встрече в Токио высказали необходимость прямых контактов с Пекином, а также подвергли критике Северную Корею в связи с ее ядерной программой.

"Комментируя развитие отношений с Китаем, министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила о важности прямого диалога с Пекином. Ее коллеги по G7 вновь подтвердили, что признают важность откровенного взаимодействия с Китаем, непосредственного донесения до Китая всех тем, являющихся предметом для обеспокоенности, а также высказали необходимость совместной работы с Китаем над глобальными проблемами и в сферах, представляющих обоюдный интерес", - говорится в коммюнике, опубликованном японским внешнеполитическим ведомством.

"Министр Камикава также отметила, что Япония продолжает выражать серьезную обеспокоенность в связи со все более активной ракетно-ядерной деятельностью Северной Кореи. Главы МИД стран G7 резко осудили ракетные испытания, проводимые Северной Кореей, что напрямую нарушает резолюции СБ ООН", - отмечается в документе.