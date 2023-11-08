Bayer завершил III квартал с чистым убытком в 4,57 млрд евро

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале получил существенный чистый убыток и снизил выручку, но подтвердил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил 4,57 млрд евро против 546 млн евро прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Показатель отражает чистые разовые расходы в размере 4,3 млрд евро, основная часть которых связана с убытками от обесценения в сельскохозяйственном бизнесе (Crop Science) из-за процентных ставок.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов, а также без учета износа и амортизации (EBITDA) сократилась до 1,69 млрд евро с 2,45 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка понизилась на 8,3% до 10,34 млрд евро с 11,28 млрд евро.

В том числе продажи в сегменте Crop Science, который включает производство семян и средств защиты растений, сократились на 7% и составили 4,37 млрд евро. Выручка фармацевтического бизнеса уменьшилась на 8,4% до 4,54 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health – на 8,9% до 1,41 млрд евро.

Глава компании Билл Андерсон заявил, что рассматривает варианты изменения структуры компании и упрощения к концу следующего года управленческой иерархии, которое приведет к значительному сокращению штата. Среди рассматриваемых вариантов – выделение сегмента Crop Science или подразделения Consumer Health. Разделение компании на три части не планируется.

"Мы изучали возможность разделения компании сразу на три направления, - приводит MarketWatch слова Андерсона. - Этот вариант исключен. Он потребует двухступенчатой процедуры".

Акционеры Bayer, в частности инвесткомпания Bluebell Capital Partners, призывали ее разделиться на три части ввиду отсутствия связи между сегментами, напоминает MarketWatch.

Bayer также подтвердила годовой прогноз для основных финпоказателей, в соответствии с которым она ожидает выручку в диапазоне 48,5-49,5 млрд евро, скорректированную EBITDA - 11,3-11,8 млрд евро.

Котировки акций Bayer в ходе торгов во вторник снижаются на 1,6%.