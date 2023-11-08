ХАМАС раскритиковал работу в Газе агентства ООН по помощи палестинским беженцам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В руководстве радикальной группировки ХАМАС сочли, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сотрудничает с Израилем для "насильственного перемещения" жителей сектора Газа.

"Ближневосточное агентство ООН и его представители несут ответственность за эту гуманитарную катастрофу, в частности за насильственное перемещение жителей из города Газа и его северных пригородов", - приводят ближневосточные СМИ слова главы пресс-службы ХАМАС Саламы Маруфа.

Ранее в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла гуманитарные коридоры, которые, как заявили израильские военные, позволят мирным жителям сектора Газа безопасно переместиться с севера на юг анклава.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в среду посетил КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, который остается единственным способом для гражданского населения покинуть анклав и через который туда поступает гуманитарная помощь. Тюрк заявил, что, на его взгляд, военные преступления совершаются как Израилем, так и ХАМАС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь вновь выразил обеспокоенность числом жертв среди мирного населения. "Да, ХАМАС используют людей в качестве "живого щита", но если посмотреть на количество убитых гражданских в ходе военной операции, то очевидно, что что-то идет не так", - сказал он.

Боевые действия в секторе Газа в среду продолжились. В ЦАХАЛ сообщили, что военнослужащие за время операции обнаружили и уничтожили около 130 ходов, ведущих в туннели, которые, по данным израильской армии, группировка ХАМАС, в частности для хранения оружия и боеприпасов.

Израильские военные в среду заявили, что нанесли удары по нескольким позициям, с которых бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" производили пуски противотанковых ракет. Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от открытия нового фронта в конфликте.

На фоне этих событий международные лидеры продолжают призывать к прекращению боевых действий. В частности, премьер Канада Джастин Трюдо заявил о необходимости обеспечить "достаточно долгую" паузу для доставки гуманитарной помощи, в том числе медицинских средств, и работать над деэскалацией ситуации.

При этом министр военного кабинета Израиля Бени Ганц подчеркнул, что израильские военные не ставят ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа. Он сказал, что военная операция Израиля в секторе Газа является "войной за само наше существование и за сионизм". В связи с этим он не может дать примерную оценку продолжительности всем ее этапам. Министр отметил, что Израиль не отступится от своих стратегических целей.