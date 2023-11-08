США приветствуют рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - США приветствуют рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по старту переговоров о вступлении в ЕС некоторых стран и призывают эти страны реализовать свой потенциал, заявил в среду представитель госдепа США Ведант Патель.

"Мы приветствуем объявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС и мы решительно поддерживаем стремление десятка этих стран в Евросоюз", - сказалл Патель во время пресс-брифинга.

Он назвал это ключевым моментом для трансатлантического сообщества.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Также она рекомендовала присудить Грузии статус страны-кандидата при условии, что она предпримет определенные реформы, а также начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК в декабре.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.

В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года.