Кандидаты-республиканцы в президенты США выступили в поддержку Израиля
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США от Республиканской партии на прошедшем третьем раунде предвыборных дебатов продемонстрировали единство в вопросах поддержки Израиля и "китайской угрозы".
Они единодушно поддержали поставленную израильским руководством задачу полного уничтожения движения ХАМАС.
Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху губернатор Флориды Рон Десантис, назвал боевиков ХАМАС "мясниками" и призвал "закончить эту работу".
"Покончи с ними", - поддержала его бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, добавив, что "не Израилю нужна Америка, это Америке нужен Израиль".
"Вы не только несете ответственность, вы имеете право стереть ХАМАС с лица земли, мы поддержим вас", - заявил сенатор Тим Скотт.
Такое же единство участники проявили в отношении Пекина, заявив, что Китай в настоящее время является самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов.
Кроме того, они высказались в пользу активной поддержки и финансирования военной помощи Тайваню.
Бывший президент США Дональд Трамп, также баллотирующийся на пост главы государства на выборах 2024 год, вновь не принял участия в дебатах, но встретился со своими сторонниками.