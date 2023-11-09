Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Кандидаты-республиканцы в президенты США выступили в поддержку Израиля

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США от Республиканской партии на прошедшем третьем раунде предвыборных дебатов продемонстрировали единство в вопросах поддержки Израиля и "китайской угрозы".

Они единодушно поддержали поставленную израильским руководством задачу полного уничтожения движения ХАМАС.

Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху губернатор Флориды Рон Десантис, назвал боевиков ХАМАС "мясниками" и призвал "закончить эту работу".

"Покончи с ними", - поддержала его бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, добавив, что "не Израилю нужна Америка, это Америке нужен Израиль".

"Вы не только несете ответственность, вы имеете право стереть ХАМАС с лица земли, мы поддержим вас", - заявил сенатор Тим Скотт.

Такое же единство участники проявили в отношении Пекина, заявив, что Китай в настоящее время является самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, они высказались в пользу активной поддержки и финансирования военной помощи Тайваню.

Бывший президент США Дональд Трамп, также баллотирующийся на пост главы государства на выборах 2024 год, вновь не принял участия в дебатах, но встретился со своими сторонниками.

США Республиканская партия Израиль ХАМАС Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США уведомили Иран, что не хотят эскалации на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: четверг, 9 ноября

Кандидаты в президенты США от Республиканской партии разошлись во мнениях по Украине

Кандидаты в президенты США от Республиканской партии разошлись во мнениях по Украине

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств

США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств

Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

Что произошло за день: среда, 8 ноября

Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции против Израиля

РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });