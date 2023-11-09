Кандидаты-республиканцы в президенты США выступили в поддержку Израиля

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США от Республиканской партии на прошедшем третьем раунде предвыборных дебатов продемонстрировали единство в вопросах поддержки Израиля и "китайской угрозы".

Они единодушно поддержали поставленную израильским руководством задачу полного уничтожения движения ХАМАС.

Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху губернатор Флориды Рон Десантис, назвал боевиков ХАМАС "мясниками" и призвал "закончить эту работу".

"Покончи с ними", - поддержала его бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, добавив, что "не Израилю нужна Америка, это Америке нужен Израиль".

"Вы не только несете ответственность, вы имеете право стереть ХАМАС с лица земли, мы поддержим вас", - заявил сенатор Тим Скотт.

Такое же единство участники проявили в отношении Пекина, заявив, что Китай в настоящее время является самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, они высказались в пользу активной поддержки и финансирования военной помощи Тайваню.

Бывший президент США Дональд Трамп, также баллотирующийся на пост главы государства на выборах 2024 год, вновь не принял участия в дебатах, но встретился со своими сторонниками.