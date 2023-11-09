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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

SoftBank Group завершила II финквартал с чистым убытком из-за инвестпотерь

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. завершила второй квартал 2023 финансового года с чистым убытком из-за инвестиционных потерь, в основном связанных с американской WeWork.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил 931,1 млрд иен ($6,2 млрд) по сравнению с чистой прибылью в размере 3,033 трлн иен, полученной за аналогичный период прошлого года.

Аналитики в среднем ожидали, что SoftBank Group получит прибыль на уровне 181 млрд иен, по данным S&P Capital IQ.

Оператор коворкингового сервиса WeWork в среду объявил о банкротстве и намерении провести реорганизацию для улучшения структуры капитала. SoftBank Group принадлежит около 80% акций компании.

Выручка SoftBank Group в минувшем квартале выросла на 3,7% до 1,67 трлн иен. Потери от инвестиций составили почти 265 млрд иен против дохода в 1,98 трлн иен годом ранее.

Котировки акций SoftBank Group выросли на 1,1% в четверг. Отчетность была опубликована после окончания торгов. За последние три месяца рыночная стоимость компании уменьшилась на 7,7% (до 7,77 трлн иен), в то время как индекс Nikkei 225 за тот же период прибавил 0,5%.

SoftBank Group
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