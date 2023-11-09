Производитель электромобилей Li Auto получил в III квартале чистую прибыль выше прогноза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto завершил третий квартал с чистой прибылью при росте выручки в 3,7 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,81 млрд юаней ($386 млн) против чистого убытка в 1,65 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до 34,68 млрд юаней ($4,75 млрд) по сравнению с 9,34 млрд юаней. Компания поставила клиентам 105,108 тыс. электромобилей, что вчетверо превзошло показатель годом ранее (26,524 тыс. машин).

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль автопроизводителя на уровне $317 млн при выручке в $4,59 млрд. Сама компания в августе прогнозировала, что поставки составят 100-103 тыс. электромобилей, выручка – 32,33-33,3 млрд юаней.

Валовая рентабельность Li Auto улучшилась в июле-сентябре до 22% по сравнению с 12,7% в третьем квартале 2022 года и 21,8% во втором квартале текущего года.

Компания планирует в четвертом квартале поставить 125-128 тыс. электромобилей, при этом ожидается выручка в диапазоне 38,46-39,38 млрд юаней. Если прогноз оправдается, первый показатель вырастет на 2,7 раза относительно прошлого года, второй - в 2,2 раза.

Котировки акций Li Auto увеличились на 3,8% по итогам торгов в Гонконге в четверг (отчетность была обнародована после закрытия рынка). ADR компании дорожают на 0,6% в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке.