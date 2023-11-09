Syngenta не будет проводить IPO в Шанхае в 2023 г. из-за неблагоприятных рыночных условий

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших мировых производителей семян и средств защиты растений Syngenta Group заявил о том, что вывод акций компании на Шанхайскую фондовую биржу в этом году не состоится из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает The Wall Street Journal.

Швейцарская Syngenta, которая была приобретена китайской China National Chemical Corp. (ChemChina) в 2017 году, ведет подготовку к IPO с 2021 года. Компания намеревалась привлечь около 65 млрд юаней (примерно $8,9 млрд). Если бы она провела первичное размещение, данное IPO стало бы крупнейшим в мире в этом году, по расчетам Dealogic.

"Учитывая слабую рыночную ситуацию, мы ожидаем, что компания выйдет на IPO к концу следующего года, - заявил представитель Syngenta в четверг. - Мы также будем сохранять гибкость в наших действиях и изучать альтернативные методы расширения базы наших акционеров".

Планы листинга в 2024 году по-прежнему зависят от восстановления рыночных условий, и точные сроки пока оценить невозможно, заявил WSJ источник, близкий к компании.

В мае Syngenta отозвала заявку на листинг на китайской бирже STAR, которую считают аналогом американской Nasdaq, и объявила о намерении разместить акции на основной площадке Шанхайской фондовой биржи.