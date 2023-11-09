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Президент Португалии назначил парламентские выборы на 10 марта

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента и о проведении досрочных выборов 10 марта 2024 года, передает газета "Диариу ди нотисиаш"

"Я принял решение о роспуске парламента и о проведении парламентских выборов 10 марта 2024 года", - заявил глава государства во время обращения к согражданам в четверг вечером.

Ранее в четверг он провел заседание государственного совета. Государственный совет в Португалии консультирует президента в случаях, когда тому предстоит принять важные для страны решения.

На этой неделе португальская генпрокуратура заявила, что ведет антикоррупционное расследование вокруг проектов по добыче лития и "зеленого" водорода, и премьер-министр Антониу Кошта в рамках дела является подозреваемым. После этого Кошта подал прошение об отставке с поста. Он отметил, что готов сотрудничать со следствием, был удивлен, когда узнал, что попал в число подозреваемых и заявил, что не совершал противоправных действий.

Антониу Кошта Марселу Ребелу ди Соуза Португалия
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