Рубль остается в "боковике" к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не проявили яркой динамики на Московской бирже утром в пятницу, рубль лег в боковой дрейф в отсутствие стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1 руб./$1 (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 17,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта сохраняет позиции, достигнутые на ощутимых позитивных факторах, в том числе решениях по стабилизации валютного рынка. Трейдеры находятся в ожидании заметных сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие. Нефтяные котировки пока подают слабые оптимистичные сигналы, пытаясь покинуть низкие отметки, которых достигли ранее. Фондовые площадки после проявленного "аппетита" к рисковым активам в ходе предыдущей сессии торгуются с отрицательными значениями вслед за Уолл-стрит.

В опубликованном ЦБ обзоре рисков финансовых рынков отмечается, что увеличение продажи валюты экспортерами для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля.

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре увеличился до $12,5 млрд c $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе. При этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца - среднедневной объем продаж за этот период вырос до $717 млн против $388 млн в первой половине месяца. Это связано как с календарным эффектом (объем продаж во второй половине месяца всегда больше, чем в первой, из-за налогового периода), так и с вступлением в действие требований указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Объем валютной выручки увеличился под влиянием возросших нефтяных котировок (рост цены на нефть марки Brent в сентябре составил около 10%), а ее чистые продажи во второй половине месяца - в связи с необходимостью уплаты экспортерами значительного объема налоговых платежей, отмечает ЦБ. Укреплению рубля также способствовало повышение Банком России ключевой ставки до 15%, отмечает регулятор.

В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на $3,2 млрд, валютные обязательства - на $3 млрд.

По данным Центробанка России, население в октябре нарастило объем нетто-покупок иностранной валюты втрое - до 120,9 млрд рублей по сравнению с 40,7 млрд рублей в сентябре. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро, отмечает Банк России. Темпы роста покупок валюты населением ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться. "Эта динамика валютных операций свидетельствует о продолжающейся тенденции контрциклического поведения граждан", - подчеркивает регулятор.

Объем продажи валюты на бирже со стороны нефинансовых компаний незначительно снизился, составив в октябре 159,3 млрд рублей (в сентябре - 172,7 млрд рублей).

ЦБ отмечает значительное увеличение покупок валюты нерезидентами из дружественных стран. В октябре они купили валюту за рубли на бирже на сумму 210,6 млрд рублей против 156 млрд рублей в сентябре (второй месяц подряд обновлен исторический максимум). Спрос на валюту предъявляют в основном клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию или поступлений в результате международных рублевых переводов.

Банк России подчеркивает, что существенных изменений в структуре торгуемых валют на валютном рынке за октябрь не наблюдалось.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,35 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,95 за баррель, что на 0,28% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преобладает негатив: китайский CSI 300 упал на 0,69%, японский Nikkei 225 ослабел на 0,71%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,56%, южнокорейский Kospi снизился на 0,93%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,56%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,81%.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - сказал он. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 217 тыс., сообщило в четверг министерство труда США.