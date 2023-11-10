Неизвестные отправили конверты с наркотиками на ряд избирательных участков в США

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти США ведут поиск людей, отправивших конверты с порошком фентанила (сильнодействующее наркотическое вещество опиоидного класса) на ряд избирательных участков страны, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Адресатами отправлений, отосланных в течение этой недели, были избирательные участки в Джорджии, Неваде, Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, расположенные, в том числе и в округах, результаты с которых традиционно важны на выборах президента США.

По данным агентства, несколько конвертов удалось перехватить на почтовых отделениях.

Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы выявить другие конверты, которые, возможно, разослали злоумышленники, пишет АР со ссылкой на совместное заявление ФБР и Почтовой службы США.

Эти инциденты задержали подсчет голосов избирателей на выборах местного уровня в стране, отмечает агентство.