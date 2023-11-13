Dongfeng Motor запустил бренд "умных" автомобилей, использующих ИИ-технологии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group запустил бренд "умных" автомобилей, использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Новый бренд, получивший название Sharing Intelligence, будет предлагать в своих автомобилях функции интеллектуального управления транспортным средством и "умного" вождения, основанные на собственных технологических разработках компании, сообщает Market Watch со ссылкой на заявление Dongfeng.

Автомобили нового бренда также будут иметь "умные" кабины с возможностью интеграции с облачными сервисами, мобильными устройствами и "умными" домами.

Кроме того, Dongfeng создал отдельный бренд для выпуска автомобилей на новых источниках энергии (NEV), поставив для него цель выпустить более 10 моделей автомобилей за три года.

В целом Dongfeng ставит себе цель продавать более 1 млн автомобилей на NEV к 2025 году.