Движение грузов в австралийских портах затруднено после кибератаки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - DP World Australia, крупнейший портовый оператор Австралии, испытывает серьезные трудности с обработкой грузов в своих портах после кибератаки, сообщил телеканалу ABC национальный координатор по вопросам кибербезопасности страны Даррен Голди.

Компания в пятницу зафиксировала несанкционированный доступ к своей сети и впоследствии отключила ее от интернета. По данным Голди, ИТ-система DP World так и остается офлайн.

Инцидент привел к сбоям в работе ключевых систем, связанных с портовыми операциями компании, пишет The Guardian. Операции DP World в портах Сиднея, Мельбурна, Брисбена и Фримантла были приостановлены.

К настоящему времени деятельность возобновлена, но не полностью. В Сиднее и Мельбурне обрабатываются только импортные поставки.

DP World сообщила одному из членов австралийской отраслевой ассоциации Freight & Trade Alliance (FTA), что сможет возобновить прием экспортных грузов в сиднейском порту не ранее чем через две недели, приводит газета слова директора FTA Пола Залая.

"Последствия для наших операторов будут ужасными", - отметил Залай. По его словам, один из региональных экспортеров не может отправить 300 контейнеров из одного порта.

Перспектива длительного простоя в портах усилила опасения шока для цепочек поставок с сопутствующим ускорением инфляции, пишет Financial Times. По данным издания, DP World обрабатывает 40% всех морских грузов в Австралии.