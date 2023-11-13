Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Emirates заказала у Boeing самолеты на $52 млрд

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Авиаперевозчик Emirates Airline заключил контракт на закупку самолетов у компании Boeing Co. на сумму $52 млрд на авиасалоне в Дубае, пишет Associated Press.

Подписание контракта состоялось в понедельник в ходе пресс-конференции, в которой принял участие наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед аль-Мактум.

Кроме того, бюджетная авиакомпания FlyDubai, также входящая в холдинг Emirates Group, заказала 30 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Они станут первыми широкофюзеляжными самолетами для компании.

На прошлой неделе группа Emirates отчиталась о рекордной чистой прибыли за первое полугодие, составившей $2,7 млрд. За тот же период годом ранее компания заработала $1,2 млрд.

Airbus, основной конкурент Boeing, в рамках авиасалона может получить заказ на 355 самолетов, включая 250 узкофюзеляжных A321neo, от турецкой Turkish Airlines, ранее сообщило турецкое новостное агентство Anadolu.

Emirates Boeing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще 98 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

ЦАХАЛ нанес 4,3 тыс. ударов по объектам ХАМАС с начала наземной операции в Газе

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

ЕС готовит новые индивидуальные и секторальные санкции в отношении России

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Оппозиция Израиля выступила против отстранения Нетаньяху в разгар кризиса

Оппозиция Израиля выступила против отстранения Нетаньяху в разгар кризиса

Нефть Brent подешевела до $80,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Крупнейшая больница в секторе Газа практически перестала работать

Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });