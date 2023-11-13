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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Совет ЕС подготовит для декабрьского саммита вопрос о военной помощи Украине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Катрин Колонна отмечает важность разблокирования восьмого транша военной помощи Евросоюза Украине, Совет ЕС поручит руководителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю накануне декабрьского саммита ЕС обсудить с Киевом потребности Украины в области безопасности.

"Конкретно, речь идет о продолжении нашей поддержки Украины через Европейский фонд мира, также через продолжение подготовки (украинских военнослужащих - ИФ) по разминированию, по борьбе против киберугроз и другим направлениям. Мы поддерживаем Украину и продолжим это делать", - сказала Колонна журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По ее словам, после дискуссии на Совете и после поручения высокому представителю ЕС по иностранным делам Боррелю дискуссия по этому вопросу перейдет на уровень глав государств и правительств стран Евросоюза на заседании Европейского совета в середине декабря.

Она отметила "прогресс Украины на пути к Европейскому союзу". Глава МИД Франции назвала "важными и примечательными" усилия Киева по реализации необходимых для вступления в ЕС реформ в сложных условиях.

Министр также подчеркнула важность разблокирования восьмого транша военной помощи Евросоюза Украине. "Я не понимаю продолжающуюся обструкцию со стороны одного государства-члена. Это не обосновано. И параллельно нам нужно продвинуться в вопросе двенадцатого пакета новых санкций и более решительной борьбы против их обхода", - заявила глава МИД Франции.

ЕС Катрин Колонна Совет ЕС Украина Франция
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