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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Путин обсудил с президентом Сенегала сотрудничество и ситуацию в Газе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом республики Сенегал Макки Саллом состоялся по инициативе сенегальской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"В развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Высказан обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "проведен также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией".

"Условлено, что рассмотрение всех затронутых вопросов будет продолжено по различным двусторонним каналам", - говорится в сообщении.

Сенегал Владимир Путин Маки Салл
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