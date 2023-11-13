Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Премьер Хорватии предложил своего заместителя по партии на пост главы Минобороны

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович в понедельник выдвинул кандидатуру Ивана Анушича на пост министра обороны страны, передает хорватский телерадиоканал ХРТ.

По словам Пленковича, которые приводит ХРТ, "кандидатуру Анушича полностью поддержали не только однопартийцы по Хорватскому демократическому союзу, но и коллеги из других партий парламентского большинства".

"Я ожидаю, что теперь кандидатуру Анушича поддержат на заседании профильного парламентского комитета в среду и на пленарном заседании парламента в четверг", - отметил Пленкович.

Анушич занимает пост заместителя главы Хорватского демократического союза, руководит которым с 2016 года Пленкович. В настоящее время Анушич является главой администрации Осьечко-Бараньской жупании (округа).

В случае одобрения в парламенте Анушич сменит на посту главы оборонного ведомства Хорватии Марио Баножича, который в субботу стал фигурантом ДТП, один из участников которого скончался. Против Баножича открыто расследование, он уволен с должности министра обороны.

Хорватия Ивана Анушич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Франция ждет решения ЕС поддержать Армению через Европейский фонд мира

В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Еще 98 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

ЦАХАЛ нанес 4,3 тыс. ударов по объектам ХАМАС с начала наземной операции в Газе

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

ЕС готовит новые индивидуальные и секторальные санкции в отношении России

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });