Премьер Хорватии предложил своего заместителя по партии на пост главы Минобороны

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович в понедельник выдвинул кандидатуру Ивана Анушича на пост министра обороны страны, передает хорватский телерадиоканал ХРТ.

По словам Пленковича, которые приводит ХРТ, "кандидатуру Анушича полностью поддержали не только однопартийцы по Хорватскому демократическому союзу, но и коллеги из других партий парламентского большинства".

"Я ожидаю, что теперь кандидатуру Анушича поддержат на заседании профильного парламентского комитета в среду и на пленарном заседании парламента в четверг", - отметил Пленкович.

Анушич занимает пост заместителя главы Хорватского демократического союза, руководит которым с 2016 года Пленкович. В настоящее время Анушич является главой администрации Осьечко-Бараньской жупании (округа).

В случае одобрения в парламенте Анушич сменит на посту главы оборонного ведомства Хорватии Марио Баножича, который в субботу стал фигурантом ДТП, один из участников которого скончался. Против Баножича открыто расследование, он уволен с должности министра обороны.