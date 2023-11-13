Старшая сестра Трампа скончалась на 87-м году жизни

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа, судья Мэриэнн Трамп-Бэрри, скончалась в возрасте 86 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, она умерла в своем доме в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене.

Трамп-Бэрри занимала должность федерального судьи в штате Нью-Джерси. В июне 2011 года заняла пост старшего судьи. В 2019 году она подала в отставку после того, как стала объектом судебного расследования, связанного с налоговыми практиками семьи Трампа.

В 2020 году племянница Трамп-Бэрри - Мэри - заявила, что в 2018 и 2019 годах тайно записала беседы с Мэриэнн, в которых та резко высказывается о своем брате Дональде. Мэри опубликовала ряд аудиозаписей, в том числе и те, на которых Трамп-Бэрри подвергает критике экс-президента, при работе Мэри над мемуарами "Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Мэриэнн, внучка немецких иммигрантов, родилась 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье Фреда и Мэри (МакЛеод) Трамп.