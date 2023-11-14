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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В финском городе Сало осквернена могила советских воинов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии на кладбище Кавиланнумми в городе Сало осквернено захоронение 17 советских военнопленных.

Акт вандализма произошел в ноябре в отношении могилы советских воинов, где были похоронены военнопленные, сообщило во вторник Агентство регионального государственного управления Восточной Финляндии. О произошедшем сообщили в полицию.

В пресс-релизе Агентство отмечает, что подобные акты вандализма ранее происходили и в некоторых других населенных пунктах на объектах, находящихся под опекой финского правительства.

В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года Финляндия обязуется заботиться о захоронениях советских солдат и военнопленных на территории республики.

"Договор остается в силе и обязывает Финляндское государство заботиться о могилах. Вандализм в отношении мест захоронения недопустим", - подчеркнул директор Агентства Ану Лильестрём.

Финляндия Сало
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