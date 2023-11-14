Израильские военные прорвали оборону ХАМАС у города Газа

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пробилась через оборонительные линии группировки ХАМАС вокруг города Газа, заявил во вторник израильский министр обороны Йоав Галлант.

"Я дал приказ армии продолжать наступление, и сегодня и в предстоящие дни, для выполнения задач. ХАМАС негде будет укрыться, пока мы не выполним нашу миссию и не вернем заложников", - цитирует главу Минобороны The Times of Israel.

По его словам, войска контролируют север сектора Газа, особенно одноименный город - наземную часть.

Тем временем стало известно, что израильтяне задействовали систему ПРО Arrow для перехвата ракеты в районе Красного моря, до этого сирены воздушной тревоги сработали в Эйлате. Военные отметили, что ракета не долетела до израильской территории, но не уточнили, кто выпустил ее.

Ранее во вторник Абдул-Малик аль-Хуси - лидер йеменских повстанцев - пообещал продолжить атаки на Израиль, отметив, что его бойцы будут искать израильские суда в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,3 тыс. человек.