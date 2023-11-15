США задействуют бомбардировщик B-52 в совместных учениях с Южной Кореей

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США намерены направить бомбардировщик B-52 в Южную Корею в среду для проведения совместных воздушных учений, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, во время полета над Республикой Корея будут сопровождать южнокорейские истребители.

Отмечается, что бомбардировщик B-52 возвращается в страну менее чем через месяц после своей первой в истории посадки в Южной Корее 17 октября.

Кроме того, сообщили собеседники агентства, ожидается, что атомный авианосец USS Carl Vinson пришвартуется на военно-морской базе в Пусане в начале следующей недели.

Во время ежегодных двусторонних переговоров по безопасности в понедельник глава Пентагона Ллойд Остин приветствовал первую посадку B-52 в Южной Корее как "веху" в усилиях США по сдерживанию и сообщил, что скоро прибудет "еще одна авианосная боевая группа".