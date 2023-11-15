Франция выдала ордер на арест президента Сирии Асада

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Франция выдала 14 ноября международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого Париж считает виновным в соучастии в преступлениях против человечества в связи с химическими атаками летом 2013 года.

Как сообщила в среду газета Le Figaro со ссылкой на судебный источник, выдано четыре ордера на арест, включая сирийского президента и трех высокопоставленных военных за соучастие в преступлениях против человечества и в военных преступлениях.

По данным французского источника, речь идет о химических атаках, совершенных в Сирии с использованием газа зарин, от которых, в частности, 21 августа 2013 года, по сведениям американской разведки, в Восточной Гуте близ Дамаска погибли более 1 тыс. человек.

Франция, ЕС, США и ряд других стран возлагают ответственность за это преступление на президента Асада. Власти Сирии и ее союзники отрицают это обвинение и заявляют, что химическое оружие применила оппозиция.

Расследование было возбуждено после подачи иска Сирийским центром СМИ и свободы выражения мнений (SCM), Правовой инициативой открытого общества (OSJI) и Сирийским архивом. Эти расследования, проводимые в рамках "экстерриториальной юрисдикции" французского правосудия, также касаются атак, совершенных в ночь с 4 на 5 августа 2013 года в Адре и Думе.

"Это решение представляет собой исторический юридический прецедент. Это новая победа жертв, их семей и выживших людей, а также шаг к справедливости и прочному миру в Сирии", - приводит Le Figaro слова основателя и генерального директора SCM Мазена Дарвиша.

Газета напоминает, что в октябре по другой юридической процедуре относительно бомбардировки в 2017 году Дераа были выданы ордера на арест "четырех бывших руководителей сирийской армии".

В сирийском конфликте, начавшемся в 2011 году, погибли более полумиллиона человек, отмечает издание.