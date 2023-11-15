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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,6 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 10 ноября, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали роста запасов нефти на 800 тыс. баррелей, повышения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

В среду Минэнерго также обнародовало данные за неделю, завершившуюся 3 ноября, публикация которых была отложена из-за проведения ведомством плановой модернизации информационных систем.

По итогам позапрошлой недели запасы нефти в Штатах выросли на 13,87 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов снизились на 6,3 млн баррелей и 3,29 млн баррелей соответственно.

США нефть
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