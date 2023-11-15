Общие рынки энергоресурсов в ЕАЭС планируется запустить с 1 января 2025 г

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Общие рынки энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе планируется запустить с 1 января 2025 г, сообщили госагентству БелТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии в среду.

"Значительно возрастает роль и ценность формирования общих рынков энергетических ресурсов союза, которые планируется запустить с 1 января 2025 года", - заявил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, которого цитирует пресс-служба ЕЭК, 15 ноября в Москве на Евразийском деловом форуме "Интеграция".

"Создание общего рынка электроэнергии откроет возможность его участникам осуществлять трансграничную торговлю на евразийском пространстве, причем стоимость электроэнергии будет формироваться с использованием биржевых механизмов, что обеспечит ее прозрачность", - подчеркнул министр ЕЭК.

Он также отметил, что в странах ЕАЭС к настоящему времени приняты государственные программы по переходу к зеленой экономике и развитию альтернативной энергетики. Кроме того, Кожошев подчеркнул важность цифровизации энергетической отрасли в странах ЕАЭС.

"Эффективность базовых процессов в сфере энергетики неуклонно повышается за счет цифровизации, информационные технологии будут широко использоваться в условиях функционирования общих рынков энергоресурсов союза", - заявил он.