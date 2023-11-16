Президент США заявил главе КНР, что продолжит поддерживать Украину

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе состоявшихся переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины, говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты наряду с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину", - говорится в нем.

Байден отметил, что эта поддержка необходима для того, чтобы "гарантировать, что Украина выйдет из конфликта демократической, независимой, суверенной и процветающей нацией, которая сможет защищать себя".