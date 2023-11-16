Индексы США выросли на статданных

Сотрудник Нью-йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на хорошей статистике, при этом Dow Jones достиг максимума за последние два месяца.

"Инфляция на данный момент снова снижается, а экономика на данный момент продолжает расти уверенными темпами, поэтому единственное логичное направление для акций - это рост, - заявил директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. - Прогнозировавшаяся всеми на 2023 год рецессия так и не материализовалась". "И хотя каждый год без рецессии на один год приближает нас к следующей, прогнозистам следует с меньшей уверенностью" говорить о возможности экономического спада в 2024 году, добавил он.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Это самый высокий уровень с апреля. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в отрицательной зоне, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз предполагал более значительное снижение - на 0,3%.

Сокращение розничных продаж было отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает Market Watch.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.

Котировки акций Target Corp. взлетели в среду на 17,8%. Компания, владеющая одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, по итогам третьего финквартала, завершившегося 28 октября, увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, что превзошло ожидания.

Цена акций Goodyear Tire & Rubber Co. выросла на 2,8%. Производитель автомобильных шин представил план трансформации, направленный на оптимизацию портфеля, значительное увеличение прибыли и сокращение доли заемных средств. Также компания объявила о том, что главный исполнительный директор, президент и председатель совета директоров Ричард Крамер покинет ее в 2024 году.

Бумаги TransUnion подорожали на 2,4% после того, как кредитное агентство сообщило о намерении сократить примерно 1,3 тыс. человек, что составляет около 10% штата.

Акции производителя одежды и обуви V.F. Corp. подскочили в цене более чем на 14% после того, как аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию для них до "нейтрально" с "ниже рынка".

В то же время цена бумаг Advance Auto Parts упала на 4,7%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров неожиданно зафиксировал чистый убыток в третьем финквартале (закончился 7 октября) на фоне роста расходов и ухудшил годовой прогноз.

TJX Cos., сеть магазинов товаров по сниженным ценам, в третьем финквартале (завершился 28 октября) увеличила чистую прибыль на 12%, однако прогноз на текущий период не оправдал ожидания экспертов. Акции дискаунтера подешевели на 3,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 163,51 пункта (на 0,47%) - до 34991,21 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co. и Intel Corp., подорожавшие на 3,1% и 3% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 7,18 пункта (на 0,16%) и составило 4502,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 9,45 пункта (на 0,07%) - до 14103,84 пункта.