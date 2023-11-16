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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Токио мужчина протаранил на машине заграждение у посольства Израиля

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, который на автомобиле врезался в заграждение у посольства Израиля в японской столице, сообщает издание The Japan Times.

Отмечается, что происшествие произошло утром в четверг. При этом пострадал один полицейский, охранявший порядок в зоне у посольства, у него сломан палец.

По данным The Japan Times, подозреваемому около 50 лет. У посольства в настоящее время дежурят десятки полицейских, проводится расследование.

Издание отмечает, что в последние недели территория близ посольства не раз становилась местом акций протестов в связи с военным конфликтом Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные проводят операцию в секторе Газа в ответ нападение 7 октября движения ХАМАС на Израиль. При этом израильская сторона заверяет, что ее цель - ликвидация именно ХАМАС, а не мирных палестинцев.

Израиль Токио Япония
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