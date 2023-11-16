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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

США планируют оснастить свои военные спутники защитой от ракетных перехватов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разрабатывают системы защиты своих военных спутников от перехвата противоспутниковыми ракетами прямого взлета (DA-ASAT). Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал Шанс Зальцман.

"Космические силы должны работать над способами защиты спутников как от кинетических (физических ударов ракет), так и от некинетических (электронных или кибератак)", - сказал он, выступая на заседании Атлантического совета (Atlantic Council, американский аналитический центр).

Генерал отметил, что противоспутниковые возможности Китая являются наибольшим вызовом для Космических сил США. Он указал, что проведенное в 2007 году Китаем испытание системы DA-ASAT по уничтожению спутника на орбите стало поворотным моментом в истории военно-космических операций.

В настоящее время такими противоспутниковыми системами располагают США, России, Китай и Индия.

США
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