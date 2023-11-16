Словения продлила усиленный контроль на границах с Хорватией и Венгрией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Словении в четверг продлило до 21 декабря действие усиленного режима проверок на границах с Хорватией и Венгрией, сообщает хорватский телерадиоканал ХРТ.

По его данным, решение было принято по предложению полиции.

Кроме того, правительство распорядилось, чтобы МИД Словении известил Европейскую комиссию и партнеров по ЕС о планах сохранения этого режима еще на полгода, начиная с 22 декабря.

Словения усилила меры контроля на границах с Хорватией и Венгрией 21 октября в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.