Работники GM одобрили новый контракт с компанией, согласованный профсоюзом UAW

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Работники General Motors Co. (GM), входящие в профсоюз автомобильной отрасли (United Auto Workers, UAW) США, одобрили новый контракт с автопроизводителем.

В поддержку контракта, который ранее был согласован руководством UAW с GM, высказались 54,7% голосовавших.

Таким образом, GM стал первым из "большой тройки" американских автопроизводителей, работники которого ратифицировали новый контракт. Голосование сотрудников Ford Motor Co. продлится до субботы, Stellantis – до следующего вторника, отмечает MarketWatch.

По данным на четверг, новый контракт с Ford поддержали 66,7% проголосовавших, со Stellantis - 66,5%.

UAW, инициировавший забастовку работников американских предприятий GM, Ford и Stellantis в сентябре, добился существенного повышения зарплат и улучшения других условий труда для сотрудников этих компаний.

В общей сложности в забастовке приняли участие более 45 тыс. работников предприятий трех автопроизводителей.