РФ обсудила в Пхеньяне геологоразведку в КНДР золота, поставки муки и мяса

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российская и северокорейская стороны на заседаниях межправительственной комиссии в Пхеньяне обсудили вопросы повышения товарооборота, в частности, поставки в КНДР российской муки, кукурузы и мяса, тему совместной геологоразведки месторождений золота, железа и редкоземельных металлов.

Заседание торговой и научной межправительственной комиссии в столице КНДР предложил провести лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщил журналистам в пятницу глава Минприроды Александр Козлов, возглавляющий двустороннюю межправкомиссию.

По словам Козлова, в ходе двухдневного визита в столицу КНДР были затронуты вопросы роста товарооборота между двумя странами.

"Основной (российский) экспорт – мука, кукуруза и соевое масло", - отметил Козлов.

Обсуждалась также тестовая поставка в КНДР мясной продукции в 2024 году, указал министр.

На переговорах звучала также тема недропользования, "совместной геологоразведки месторождений золота, железа и редкоземельных металлов", сказал глава Минприроды.

На переговорах затрагивались также проблемы взаимодействия в сфере образования, программы по обмену между Благовещенским педагогическим университетом и пединститутом КНДР.

Наряду с этим российская и северокорейская стороны рассмотрели вопрос о межправительственном соглашении о взаимном признании дипломов и ученых степеней. Стороны также намерены провести исследования, связанные с перелетными птицами, сказал Козлов, отметив, что границы между РФ и КНДР пересекают 359 видов пернатых.

Министр сообщил, что в сфере спорта определены 12 видов для взаимодействия между федерациями двух стран и участия в соревнованиях.

Не обошли вниманием стороны сотрудничество в области культуры. Так, балетная труппа приморской сцены Мариинского театра выступит в Пхеньяне в марте 2024 года.

"Наш настрой – всестороннее укрепление связей с КНДР. И те задачи, которые поставил (президент РФ) Владимир Путин, будут выполнены", - заключил Козлов.